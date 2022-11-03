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Istanbul Buyuks
- 16
-
M
Sengezer
- 80
-
Júnior Caicara
(c)
- 5
-
L
Campos Duarte da Silva
- 59
-
A
Touba
- 3
-
H
Kaldirim
- 23
-
D
Türüç
- 55
-
Y
Ndayishimiye
- 8
-
D
Aleksic
- 9
-
B
Traoré
- 77
-
S
Okaka
- 7
-
S
Gurler
-
33'33rd minute
-
72'72nd minute
- 1
-
V
Babacan
- 2
-
S
Ozbayrakli
- 11
-
M
Chouiar
- 15
-
B
Çelik
- 18
-
P
Szysz
- 19
-
B
Özcan
-
63'63rd minute
-
64'64th minute
- 34
-
M
Arslantas
- 42
-
O
Sahiner
-
63'63rd minute
-
64'64th minute
- 60
-
L
Alves de Lima
- 98
-
D
Dilmen
- 65
-
Y
Dilek
Hearts
- 1
-
C
Gordon
(c)
- 12
-
N
Atkinson
-
71'71st minute
- 2
-
M
Smith
- 21
-
T
Sibbick
-
24'24th minute
- 20
-
L
Neilson
- 19
-
A
Cochrane
- 27
-
C
Smith
-
39'39th minute
-
63'63rd minute
- 14
-
C
Devlin
- 7
-
J
Grant
- 22
-
E
Henderson
- 17
-
A
Forrest
- 28
-
Z
Clark
- 8
-
O
Kiomourtzoglou
- 9
-
L
Shankland
- 13
-
R
Stewart
- 16
-
A
Halliday
- 18
-
B
McKay
- 30
-
J
Ginnelly
- 39
-
F
Pollock
Match Officials
- Referee:
- Goga Kikacheishvili
- Assistants:
- David Chigogidze, Davit Gabisonia
- Fourth official:
- Aleko Aptsiauri
Key
-
Goal scored
-
Own goal
-
Assist
-
Penalty missed
-
Yellow card
-
Red card
-
Subbed on
-
Subbed off