 Skip to content
Full Time After Extra Time This is a live match. Extra Time Half Time

Istanbul Buyuksehir vs Hearts. UEFA Europa Conference League Group A.

Basaksehir Fatih Terim Stadium.

Istanbul Buyuksehir 3

  • Y Ndayishimiye (4th minute)
  • S Gurler (33rd minute)
  • B Özcan (64th minute)

Hearts 0

    All Sky Bet Odds

    Teams

    Istanbul Buyuks

    16
    M Sengezer
    80
    Júnior Caicara (c)
    • Subbed off63rd minute
    5
    L Campos Duarte da Silva
    59
    A Touba
    3
    H Kaldirim
    23
    D Türüç
    • Assist4th minute
    55
    Y Ndayishimiye
    • Goal scored4th minute
    8
    D Aleksic
    9
    B Traoré
    • Subbed off63rd minute
    77
    S Okaka
    • Subbed off72nd minute
    7
    S Gurler
    • Goal scored33rd minute
    • Subbed off72nd minute
    Substitutes
    1
    V Babacan
    2
    S Ozbayrakli
    11
    M Chouiar
    • Subbed on72nd minute
    15
    B Çelik
    18
    P Szysz
    • Subbed on72nd minute
    19
    B Özcan
    • Subbed on63rd minute
    • Goal scored64th minute
    34
    M Arslantas
    42
    O Sahiner
    • Subbed on63rd minute
    • Assist64th minute
    60
    L Alves de Lima
    98
    D Dilmen
    65
    Y Dilek

    Hearts

    1
    C Gordon (c)
    12
    N Atkinson
    • Yellow card71st minute
    2
    M Smith
    • Subbed off45th minute
    21
    T Sibbick
    • Yellow card24th minute
    20
    L Neilson
    19
    A Cochrane
    27
    C Smith
    • Yellow card39th minute
    • Subbed off63rd minute
    14
    C Devlin
    7
    J Grant
    22
    E Henderson
    • Subbed off64th minute
    17
    A Forrest
    • Subbed off63rd minute
    Substitutes
    28
    Z Clark
    8
    O Kiomourtzoglou
    9
    L Shankland
    • Subbed on64th minute
    13
    R Stewart
    16
    A Halliday
    • Subbed on45th minute
    18
    B McKay
    • Subbed on63rd minute
    30
    J Ginnelly
    • Subbed on63rd minute
    39
    F Pollock

    Match Officials

    Referee:
    Goga Kikacheishvili
    Assistants:
    David Chigogidze, Davit Gabisonia
    Fourth official:
    Aleko Aptsiauri