World Cup 2026 fixture schedule: Day-by-day breakdown of all 104 matches including England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Republic of Ireland

World Cup 2026 fixture schedule in Mexico, USA and Canada; Mexico host South Africa in first game on June 11, 2026 kicking off 104-game tournament ending at MetLife Stadium in New Jersey on July 19; England, Scotland have places, Wales, Northern Ireland and Republic of Ireland could join

Tuesday 9 December 2025 13:54, UK

For the first time, 64 different countries will compete for the World Cup trophy
Image: For the first time, 64 different countries will compete for the World Cup trophy

The World Cup draw is complete and the fixtures confirmed. Here's your day-by-day breakdown of the 37-day tournament, which kicks off in Mexico next June before a whistle-stop tour around North America, with 103 matches leading up to the World Cup final at the MetLife Stadium on July 19.

Thursday, June 11

  • Group A: Mexico vs South Africa, kick-off 8pm - Mexico City, Mexico

Friday, June 12

  • Group A: South Korea vs Czech Republic/Denmark/North Macedonia/Republic of Ireland, kick-off 3am - Zapopan, Mexico
  • Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina/Italy/Northern Ireland/Wales, kick-off 8pm - Toronto, Canada

Saturday, June 13

  • Group D: USA vs Paraguay, kick-off 2am - Los Angeles, USA
  • Group B: Qatar vs Switzerland, kick-off 8pm - Santa Clara, USA
  • Group C: Brazil vs Morocco, kick-off 11pm - New Jersey, USA

Sunday, June 14

  • Group C: Haiti vs Scotland, kick-off 2am - Foxborough, USA
  • Group D: Australia vs Kosovo/Romania/Slovakia/Turkey, kick-off 5am - Vancouver, Canada
  • Group E: Germany vs Curacao, kick-off 6pm - Houston, USA
  • Group F: Netherlands vs Japan, kick-off 9pm - Arlington, USA

Monday, June 15

  • Group E: Ivory Coast vs Ecuador, kick-off 12am - Philadelphia, USA
  • Group F: Albania/Poland/Sweden/Ukraine vs Tunisia, kick-off 3am - Guadalupe, Mexico
  • Group H: Spain vs Cape Verde, kick-off 5pm - Atlanta, USA
  • Group G: Belgium vs Egypt, kick-off 8pm - Seattle, USA
  • Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, kick-off 11pm - Miami, USA

Tuesday, June 16

  • Group G: Iran vs New Zealand, kick-off 2am - Los Angeles, USA
  • Group I: France vs Senegal, kick-off 8pm - New Jersey, USA
  • Group I: Bolivia/Iraq/Suriname vs Norway, kick-off 11pm - Foxborough, USA

Wednesday, June 17

  • Group J: Argentina vs Algeria, kick-off 2am - Kansas City, USA
  • Group J: Austria vs Jordan, kick-off 5am - Santa Clara, USA
  • Group K: Portugal vs DR Congo/Jamaica/New Caledonia, kick-off 6pm - Houston, USA
  • Group L: England vs Croatia, kick-off 9pm - Arlington, USA

Thursday, June 18

  • Group L: Ghana vs Panama, kick-off 12am - Toronto, Canada
  • Group K: Uzbekistan vs Colombia, kick-off 3am - Mexico City, Mexico
  • Group A: Czech Republic/Denmark/North Macedonia/Republic of Ireland vs South Africa, kick-off 5pm - Atlanta, USA
  • Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina/Italy/Northern Ireland/Wales, kick-off 8pm - Los Angeles, USA
  • Group B: Canada vs Qatar, kick-off 11pm - Vancouver, Canada

Friday, June 19

  • Group A: Mexico vs South Korea, kick-off 2am - Zapopan, Mexico
  • Group D: USA vs Australia, kick-off 8pm - Seattle, USA
  • Group C: Scotland vs Morocco, kick-off 11pm - Foxborough, USA

Saturday, June 20

  • Group C: Brazil vs Haiti, kick-off 2am - Philadelphia, USA
  • Group D: Kosovo/Romania/Slovakia/Turkey vs Paraguay, kick-off 5am - Santa Clara, USA
  • Group A: Netherlands vs Albania/Poland/Sweden/Ukraine, kick-off 6pm - Houston, USA
  • Group E: Germany vs Ivory Coast, kick-off 9pm - Toronto, Canada

Sunday, June 21

  • Group E: Ecuador vs Curacao, kick-off 1am - Kansas City, USA
  • Group F: Tunisia vs Japan, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico
  • Group H: Spain vs Saudi Arabia, kick-off 5pm - Atlanta, USA
  • Group G: Belgium vs Iran, kick-off 8pm - Los Angeles, USA
  • Group H: Uruguay vs Cape Verde, kick-off 11pm - Miami, USA

Monday, June 22

  • Group G: New Zealand vs Egypt, kick-off 2am - Vancouver, Canada
  • Group J: Argentina vs Austria, kick-off 6pm - Arlington, USA
  • Group I: France vs Bolivia/Iraq/Suriname, kick-off 10pm - Philadelphia, USA

Tuesday, June 23

  • Group I: Norway vs Senegal, kick-off 1am - Toronto, Canada
  • Group J: Jordan vs Algeria, kick-off 4am - Santa Clara, USA
  • Group K: Portugal vs Uzbekistan, kick-off 6pm - Houston, USA
  • Group L: England vs Ghana, kick-off 9pm - Foxborough, USA

Wednesday, June 24

  • Group L: Panama vs Croatia, kick-off 12am - Foxborough, USA
  • Group K: Colombia vs DR Congo/Jamaica/New Caledonia, kick-off 3am - Zapopan, Mexico
  • Group B: Switzerland vs Canada, kick-off 8pm - Vancouver, Canada
  • Group B: Bosnia & Herzegovina/Italy/Northern Ireland/Wales vs Qatar, kick-off 8pm - Seattle, USA
  • Group C: Morocco vs Haiti, kick-off 11pm - Atlanta, USA
  • Group C: Scotland vs Brazil, kick-off 11pm - Miami, USA

Thursday, June 25

  • Group A: South Africa vs South Korea, kick-off 2am - Guadalupe, Mexico
  • Group A: Czech Republic/Denmark/North Macedonia/Republic of Ireland vs Mexico, kick-off 2am - Mexico City, Mexico
  • Group E: Curacao vs Ivory Coast, kick-off 9pm - Philadelphia, USA
  • Group E: Ecuador vs Germany, kick-off 9pm - New Jersey, USA

Friday, June 26

  • Group F: Tunisia vs Netherlands, kick-off 12am - Kansas City, USA
  • Group F: Japan vs Albania/Poland/Sweden/Ukraine, kick-off 12am - Arlington, USA
  • Group D: Kosovo/Romania/Slovakia/Turkey vs USA, kick-off 3am - Los Angeles, USA
  • Group D: Paraguay vs Australia, kick-off 3am - Santa Clara, USA
  • Group I: Norway vs France, kick-off 8pm - Foxborough, USA
  • Group I: Senegal vs Bolivia/Iraq/Suriname, kick-off 8pm - Toronto, Canada

Saturday, June 27

  • Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, kick-off 1am - Houston, USA
  • Group H: Uruguay vs Spain, kick-off 1am - Zapopan, Mexico
  • Group G: New Zealand vs Belgium, kick-off 4am - Vancouver, Canada
  • Group G: Egypt vs Iran, kick-off 4am - Seattle, USA
  • Group L: Panama vs England, kick-off 10pm - New Jersey, USA
  • Group L: Croatia vs Ghana, kick-off 10pm - Philadelphia, USA

Sunday, June 28

  • Group K: Colombia vs Portugal, kick-off 12.30am - Miami, USA
  • Group K: DR Congo/Jamaica/New Caledonia vs Uzbekistan, kick-off 12.30am - Atlanta, USA
  • Group J: Algeria vs Austria, kick-off 3am - Kansas City, USA
  • Group J: Jordan vs Argentina, kick-off 3am - Arlington, USA

Sunday, June 28

  • Round of 32 - Match 73: Group A runners-up vs Group B runners-up, kick-off 8pm - Los Angeles, USA

Monday, June 29

  • Round of 32 - Match 76: Group C winners vs Group F runners-up, kick-off 6pm - Houston, USA
  • Round of 32 - Match 74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, kick-off 9.30pm - Foxborough, USA

Tuesday, June 30

  • Round of 32 - Match 75: Group F winners vs Group C runners-up, kick-off 2am - Guadalupe, Mexico
  • Round of 32 - Match 78: Group E runners-up vs Group I runners-up, kick-off 6pm - Arlington, USA
  • Round of 32 - Match 77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, kick-off 10pm - New Jersey, USA

Wednesday, July 1

  • Round of 32 - Match 79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, kick-off 2am - Mexico City, Mexico
  • Round of 32 - Match 80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, kick-off 5pm - Atlanta, USA
  • Round of 32 - Match 82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, kick-off 9pm - Seattle, USA

Thursday, July 2

  • Round of 32 - Match 81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, kick-off 1am - Santa Clara, USA
  • Round of 32 - Match 84: Group H winners vs Group J runners-up, kick-off 8pm - Los Angeles, USA

Friday, July 3

  • Round of 32 - Match 83: Group K runners-up vs Group L runners-up, kick-off 12am - Toronto, Canada
  • Round of 32 - Match 85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, kick-off 4am - Vancouver, Canada
  • Round of 32 - Match 88: Group D runners-up vs Group G runners-up, kick-off 7pm - Arlington, USA
  • Round of 32 - Match 86: Group J winners vs Group H runners-up, kick-off 11pm - Miami, USA

Saturday, July 4

  • Round of 32 - Match 87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, kick-off 2.30am - Kansas City, USA
  • Round of 16 - Match 90: Match 73 winners vs Match 75 winners, kick-off 6pm - Houston, USA
  • Round of 16 - Match 89: Match 74 winners vs Match 77 winners, kick-off 10pm - Philadelphia, USA

Sunday, July 5

  • Round of 16 - Match 91: Match 76 winners vs Match 78 winners, kick-off 9pm - New Jersey, USA

Monday, July 6

  • Round of 16 - Match 92: Match 79 winners vs Match 80 winners, kick-off 1am - Mexico City, Mexico
  • Round of 16 - Match 93: Match 83 winners vs Match 84 winners, kick-off 8pm - Arlington, USA

Tuesday, July 7

  • Round of 16 - Match 94: Match 81 winners vs Match 82 winners, kick-off 1am - Arlington, USA
  • Round of 16 - Match 95: Match 86 winners vs Match 88 winners, kick-off 5pm - Atlanta, USA
  • Round of 16 - Match 96: Match 85 winners vs Match 87 winners, kick-off 9pm - Vancouver, Canada

Thursday, July 9

  • Quarter-final - Match 97: Match 89 winners vs Match 90 winners, kick-off 9pm - Foxborough, USA

Friday, July 10

  • Quarter-final - Match 98: Match 93 winners vs Match 94 winners, kick-off 8pm - Los Angeles, USA

Saturday, July 11

  • Quarter-final - Match 99: Match 91 winners vs Match 92 winners, kick-off 10pm - Miami, USA

Sunday, July 12

  • Quarter-final - Match 100: Match 95 winners vs Match 96 winners, kick-off 2am - Kansas City, USA

Tuesday, July 14

  • Semi-final - Match 101: Match 97 winners vs Match 98 winners, kick-off 8pm - Arlington, USA

Wednesday, July 15

  • Semi-final - Match 102: Match 99 winners vs Match 100 winners, kick-off 8pm - Atlanta, USA

Saturday, July 18

  • Third Place Playoff - Match 103: Match 101 losers vs Match 102 losers, kick-off 10pm - Miami, USA

Sunday, July 19

  • Final - Match 104: Match 101 winners vs Match 102 winners, kick-off 8pm - New Jersey, USA
