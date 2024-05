Euro 2024 squad lists: Hosts Germany, France Spain and more

Who will be going to Germany? With countries starting to name their preliminary lists, we look at the squads for every nation competing at Euro 2024...

Euro 2024 gets under way in Munich on June 14 when hosts Germany face Scotland and final 26-man squad lists for the tournament must be in by June 7.

Countries have started to name larger preliminary lists and England boss Gareth Southgate is set to name his on Tuesday May 21, two days after the Premier League season ends.

So, who's in and who's out? We've started pulling all the early squad lists together for you here...

Group A

Germany

Image: Kai Havertz is named in Germany's provisional squad

Preliminary squad...

Goalkeepers: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alex Nubel (Stuttgart), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defenders: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Midfielders: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Fuhrich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gundogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forwards: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Fullkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Muller (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart)

Scotland

To be named.

Hungary

Image: Liverpool midfielder Dominik Szoboszlai has been named Hungary captain

Goalkeepers: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

Defenders: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (RB Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Midfielders: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

Forwards: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros).

Switzerland

To be named.

Group B

Spain

To be named.

Croatia

To be named.

Italy

To be named.

Albania

To be named.

Group C

Slovenia

To be named.

Denmark

To be named.

Serbia

To be named.

England

To be named.

Group D

Netherlands

Image: Liverpool captain Virgil van Dijk is set to feature at Euro 2024 for Netherlands

Preliminary squad...

Goalkeepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Defenders: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter Milan).

Midfielders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Forwards: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).

France

Image: N'Golo Kante has been named in France's preliminary Euro 2024 squad

Preliminary squad...

Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Defenders: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus ), Aurlien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zare-Emery (PSG).

Forwards: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan).

Poland

To be named.

Austria

To be named.

Group E

Ukraine

Image: Mykhailo Mudryk is in Ukraine's preliminary Ukraine squad

Preliminary squad...

Goalkeepers: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica), Heorhiy Bushchan (Dynamo Kyiv).

Defenders: Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko (all Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mykolenko (Everton), Maksym Taloverov (LASK), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro-1).

Midfielders: Taras Stepanenko, Oleksandr Zubkov, Heorhiy Sudakov (all Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko, Volodymyr Brazhko, Mykola Shaparenko (all Dynamo Kyiv), Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Viktor Tsyhankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal).

Attackers: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dynamo Kyiv).

Reserves: Dmytro Riznyk, Danylo Sikan (both Shakhtar Donetsk), Vladyslav Kabayev, Vladyslav Buyalskyi, Denys Popov (all Dynamo Kyiv), Yehor Yarmoliuk (Brentford).

Slovakia

To be named.

Belgium

To be named.

Romania

To be named.

Group F

Portugal

To be named.

Czech Republic

To be named.

Georgia

To be named.

Turkey

To be named.