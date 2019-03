Which Premier League players are on international duty?

Premier League players Harry Kane, Eden Hazard and Alisson have been called up for the latest internationals

The March international break is upon us, but which players from Premier League clubs will be competing for their countries?

Before the final run-in of the season, there will be another round of international fixtures, with the European Qualifiers for Euro 2020 getting underway and many of them shown live on Sky Sports.

But it may not be all good news for Premier League teams, with Manchester City manager Pep Guardiola "praying" that all his players come back unscathed.

Read on to see which players will be competing for their counties over the next week...

Arsenal

Henrikh Mkhitaryan (Armenia)

Sead Kolasinac (Bosnia & Herzegovina)

Mohamed Elneny (Egypt)

Reiss Nelson (England U21 - on loan at Hoffenheim)

Aaron Ramsey is in the latest Wales squad

Sokratis Papastathopoulos (Greece)

Alex Iwobi (Nigeria)

Stephan Lichtsteiner (Switzerland)

Grant Xhaka (Switzerland)

Aaron Ramsey (Wales)

Bournemouth

Jefferson Lerma (Colombia)

Callum Wilson (England)

Callum Wilson scored on his England debut in November

Dominic Solanke (England U21)

Ryan Fraser (Scotland - joining up after game against Kazakhstan)

Nathan Ake (Netherlands)

Josh King (Norway)

Chris Mepham (Wales)

David Brooks (Wales)

Brighton

Gaetan Bong (Cameroon)

Beram Kayal (Israel)

Davy Propper (Netherlands)

Leon Balogun (Nigeria)

Shane Duffy (Republic of Ireland)

Shane Duffy has been called up by the Republic of Ireland

Burnley

Matej Vydra (Czech Republic)

Tom Heaton (England)

James Tarkowski (England)

Johan Berg Gundmundsson (Iceland)

Kevin Long (Republic of Ireland)

Jeff Hendrick (Republic of Ireland)

Robbie Brady (Republic of Ireland)

Burnley goalkeeper Tom Heaton has been included in the latest England squad

Cardiff

Junior Hoilett (Canada)

Harry Arter (Republic of Ireland)

Aron Gunnarsson (Iceland)

Callum Paterson (Scotland)

Chelsea

Eden Hazard (Belgium)

Mateo Kovacic (Croatia)

Andreas Christensen (Denmark)

Ross Barkley (England)

Callum Hudson-Odoi (England)

Tammy Abraham (England U21 - on loan at Aston Villa)

N'Golo Kante is once again in France's international squad

Jake Clarke-Salter (England U21 - on loan at Vitesse)

Jay Dasilva (England U21 - on loan at Bristol City)

Fikayo Tomori (England U21 - on loan at Derby)

N'Golo Kante (France)

Olivier Giroud (France)

Antonio Rudiger (Germany)

Jorginho (Italy)

Kepa Arrizabalaga (Spain)

Alvaro Morata (Spain - on loan at Atletico Madrid)

Matt Miazga (USA - on loan at Reading)

Ethan Ampadu (Wales)

Crystal Palace

Wilfried Zaha has been included in the latest Ivory Coast squad

Christian Benteke (Belgium)

Michy Batshuyai (Belgium - on loan from Chelsea)

Aaron Wan-Bissaka (England U21)

Jordan Ayew (Ghana)

Wilfried Zaha (Ivory Coast)

Patrick van Aanholt (Netherlands)

Cheikhou Kouyate (Senegal)

Wayne Hennessey (Wales)

Everton

Jordan Pickford remains as England's first choice goalkeeper

Richarlison (Brazil)

Yerry Mina (Colombia)

Jordan Pickford (England)

Michael Keane (England)

John Stones (England)

Jonjoe Kenny (England U21)

Tom Davies (England U21)

Dominic Calvert-Lewin (England U21)

Ademola Lookman (England U21)

Kieran Dowell (England U21 - on loan at Sheff Utd)

Lucas Digne (France)

Gibraltar vs Rep Ire Live on

Kurt Zouma (France)

Gylfi Sigurdsson (Iceland)

Seamus Coleman (Republic of Ireland)

Idrissa Gueye (Senegal)

Cenk Tosun (Turkey)

Fulham

Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroon)

Ryan Sessegnon (England U21)

Mattias Kait (Estonia - on loan at Ross County)

Jean Michael Seri (Ivory Coast)

Ryan Babel (centre) has rediscovered his scoring touch for the Netherlands

Ryan Babel (Netherlands)

Havard Nordtveit (Norway - on loan from Hoffenheim)

Aleksandar Mitrovic (Serbia)

Floyd Ayite (Togo)

Tim Ream (USA)

Huddersfield

Jonas Lossl (Denmark)

Mathias Jorgensen (Denmark)

Phillip Billing (Denmark)

Jon Gorenc Stankovic (Slovenia)

Leicester

Youri Tielemans (Belgium - on loan from Monaco)

Kasper Schmeichel (Denmark)

Kasper Schmeichel is vice-captain of Denmark

Ben Chilwell (England)

Harry Maguire (England)

Harvey Barnes (England U21)

Hamza Choudhury (England U21)

James Maddison (England U21)

Demarai Gray (England U21)

Wilfried Ndidi (Nigeria)

Wales vs T & T Live on

Jonny Evans (Northern Ireland)

Caglar Soyuncu (Turkey)

Danny Ward (Wales)

Liverpool

Simon Mignolet (Belgium)

Divock Origi (Belgium)

Alisson (Brazil)

Fabinho (Brazil)

Roberto Firmino (Brazil)

Liam Miller (Canada - on loan at Kilmarnock)

Dejan Lovren (Croatia)

Trent Alexander-Arnold (England)

Roberto Firmino is included in the most recent Brazil squad

Jordan Henderson (England)

Virgil van Dijk (Netherlands)

Georginio Wijnaldum (Netherlands)

Andrew Robertson (Scotland)

Sadio Mane (Senegal)

Xherdan Shaqiri (Switzerland)

Harry Wilson (Wales - on loan at Derby)

Ben Woodburn (Wales)

Man City

Raheem Sterling has been called up for England by Gareth Southgate

Ederson (Brazil)

Danilo (Brazil)

Gabriel Jesus (Brazil)

Raheem Sterling (England)

Kyle Walker (England)

Phil Foden (England U21)

Leroy Sane (Germany)

Kazakhstan vs Scotland Live on

Ilkay Gundogan (Germany)

Riyad Mahrez (Algeria)

Arijanet Muric (Kosovo)

Bernardo Silva (Portugal)

Oleksandr Zinchenko (Ukraine)

Man Utd

Antonio Valencia (Ecuador)

Marcus Rashford (England)

Luke Shaw (England)

Dean Henderson (England U21 - on loan at Sheff Utd)

Paul Pogba (France)

Eric Bailly (Ivory Coast)

Paul Pogba will be back for France this international break

Scott McTominay (Scotland)

Nemanja Matic (Serbia)

David de Gea (Spain)

Newcastle

Christian Atsu (Ghana)

Miguel Almiron (Paraguay)

Martin Dubravka (Slovakia)

Fabian Schar (Switzerland)

DeAndre Yedlin (USA)

Paul Dummett (Wales)

Southampton

James Ward-Prowse has been called back into the England senior squad

Pierre-Emile Hojbjerg (Denmark)

James Ward-Prowse (England)

Angus Gunn (England U21)

Jan Bednarek (Poland)

Shane Long (Republic of Ireland)

Stuart Armstrong (Scotland)

Tottenham

Toby Alderweireld (Belgium)

Jan Vertonghen (Belgium)

Davinson Sanchez (Colombia)

Christian Eriksen (Denmark)

Christian Eriksen is available for Denmark selection over the next week

Harry Kane (England)

Danny Rose (England)

Kieran Trippier (England)

Dele Alli (England)

Eric Dier (England)

Kyle Walker-Peters (England U21)

Hugo Lloris (France)

Moussa Sissoko (France)

N Ireland vs Estonia Live on

Serge Aurier (Ivory Coast)

Victor Wanyama (Kenya)

Heung-Min Son (South Korea)

Ben Davies (Wales)

Watford

Roberto Pereyra (Argentina)

Sebastian Prodl (Austria)

Craig Cathcart (Northern Ireland)

Ken Sema (Sweden)

West Ham

Marko Arnautovic has been called up by Austria

Manuel Lanzini (Argentina)

Marko Arnautovic (Austria)

Felipe Anderson (Brazil)

Arthur Masuaku (DR Congo)

Declan Rice (England)

Javier Hernandez (Mexico)

Fabian Balbuena (Paraguay)

Lukasz Fabinaski (Poland)

Josh Cullen (Republic of Ireland - on loan at Charlton)

Wolves

Joao Moutinho is one of four Wolves players in the Portgual squad

Leander Dendoncker (Belgium - on loan from Anderlecht)

Raul Jimenez (Mexico)

Romain Saiss (Morocco)

Rui Patricio (Portugal)

Joao Moutinho (Portugal)

Ruben Neves (Portugal)

Diogo Jota (Portugal)

Matt Doherty (Republic of Ireland)