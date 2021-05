Euro 2020 squads: Confirmed squad lists and Premier League players at tournament

Euro 2020 squads for this summer's rescheduled tournament are being confirmed - who's been selected, who's notably missed out, and who's going from each Premier League club?

UEFA has permitted expanded tournament squads of 26 players to protect teams from possible coronavirus outbreaks but matchday squads will remain limited to 23 players.

After the June 1 deadline, teams will be able to replace players for serious injury or illness - including coronavirus or "close contact" with a positive case, but they will be able to replace goalkeepers throughout the tournament in the event of serious injury or illness.

GROUP A

Italy

TBC.

Switzerland

TBC

Turkey

(Provisional squad of 30)

Goalkeepers: Mert Günok (İstanbul Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Rizespor).

Defenders: Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Midfielders: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (İstanbul Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Brom), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forwards: Burak Yılmaz (LOSC Lille), Enes Ünal (Getafe), Halil İbrahim Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).

Wales

TBC.

GROUP B

Belgium

Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Mats Selz (RC Strasbourg Alsace).

Defenders: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).

Midfielders: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves) Thorgan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Forwards: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jérémy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton).

Denmark

TBC.

Finland

TBC.

Russia

(Provisional squad of 29)

Goalkeepers: Yuri Dyupin (Rubin), Andrei Lunev (Zenit), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moscow).

Defenders: Georgi Dzhikiya (Spartak Moscow), Igor Diveev (CSKA Moscow), Roman Yevgenyev (Dinamo Moscow), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Ilya Samoshnikov (Rubin), Andrei Semenov (Akhmat).

Midfielders: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moscow), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moscow), Maksim Mukhin (Lokomotiv Moscow), Aleksandr Golovin (Monaco), Arsen Zakharyan (Dinamo Moscow), Daniil Fomin (Dinamo Moscow), Roman Zobnin (Spartak Moscow), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia).

Forwards: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moscow).

GROUP C

Austria

TBC.

Netherlands

Image: Donny van de Beek is part of the Netherlands squad for Euro 2020

(Provisional squad of 34)

Goalkeepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Defenders: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (Mainz), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter Milan), Owen Wijndal (AZ).

Midfielders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Forwards: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Spartak Moscow), Wout Weghorst (Wolfsburg).

Liverpool's Virgil van Dijk will miss Euro 2020 as he continues to recover from the anterior cruciate ligament injury he suffered last year.

North Macedonia

TBC.

Ukraine

(Provisional squad of 36)

Goalkeepers: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Lunin (Real Madrid), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk).

Defenders: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Viktor Korniienko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiev), Oleksandr Syrota (Dynamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk).

Midfielders: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Volodymyr Shepeliev (Dynamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Viktor Kovalenko (Atalanta), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Vitaliy Buyalskiy (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Andriyevskiy (Dynamo Kiev), Bogdan Lednev (Dynamo Kiev), Artem Bondarenko (Mariupol).

Forwards: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro-1).

GROUP D

Croatia

Goalkeepers: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinić (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton).

Defenders: Šime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barišić (Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dejan Lovren (Zenit), Josip Juranović (Legia Warsaw), Domagoj Vida (Beşiktaş), Joško Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradarić (Lille), Mile Škorić (Osijek).

Midfielders: Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlašić (CSKA Moscow), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb).

Forwards: Ante Rebić (AC Milan), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim).

Czech Republic

TBC.

England

TBC.

Scotland

TBC.

GROUP E

Poland

Image: Robert Lewandowski is Poland's talisman

Goalkeepers: Lukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna).

Defenders: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow).

Midfielders: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscow), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Napoli).

Forwards: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Świderski (PAOK), Jakub Świerczok (Piast Gliwice).

Slovakia

TBC.

Spain

TBC.

Sweden

TBC.

Zlatan Ibrahimovic has been ruled out of Euro 2020 due to a knee injury, having made a surprise return to international football in March.

GROUP F

France

TBC.

Germany

TBC.

Germany are without Barcelona goalkeeper Marc-Andre ter Stegen, who needs knee surgery.

Hungary

(Provisional squad of 30)

Goalkeepers: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Balázs Tóth (Puskás Akademia)

Defenders: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Szilveszter Hangya (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonoia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (Leipzig), Csaba Spandler (Puskás Akademia), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Midfielders: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Budapest Honvéd), Filip Holender (Partizan), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros), Dominik Szoboszlai (Leipzig)

Forwards: János Hahn (Paks), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (Dallas), Ádám Szalai (Mainz), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest)

Portugal

TBC.