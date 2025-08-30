 Skip to content
Transfer news: Summer transfer window 2025 | Premier League ins, outs and confirmed deals

Keep up to date with all the latest news across the summer transfer window with our dedicated Transfer Centre blog on the Sky Sports website and app, and on Sky Sports News

Saturday 30 August 2025 10:31, UK

Done Deals 2022

The Premier League transfer window is open for the second time this summer.

An early transfer window for the Club World Cup ran from June 1-10. The main summer window reopened on June 16 and runs until Deadline Day on Monday September 1.

Check below for a comprehensive list of all the Premier League ins and outs from the 2025 summer transfer window and keep track of all the latest developments with our Transfer Centre blog.

Fees include potential add-ons.

Arsenal transfers

In

Kepa Arrizabalaga - Chelsea, £5m

Martin Zubimendi - Real Sociedad, £51m

Christian Norgaard - Brentford, £15m

Noni Madueke - Chelsea, £52m

Cristhian Mosquera - Valencia, £13m

Viktor Gyokeres - Sporting, £63.5m

Eberechi Eze - Crystal Palace, £67.5m

Out

Jorginho - Flamengo, free

Kieran Tierney - Celtic, free

Nuno Taveres - Lazio, £4.3m

Marquinhos - Cruzeiro, undisclosed

Takehiro Tomiyasu - released

Thomas Partey - released

Aston Villa transfers

In

Yasin Ozcan - Kasimpasa, undisclosed

Zepiqueno Redmond - Feyenoord, free

Marco Bizot - Brest, undisclosed

Modou Keba Cisse - LASK, undisclosed

Evann Guessand - Nice, £28m

Out

Modou Keba Cisse - LASK, loan

Enzo Barrenechea - Benfica, loan

Robin Olsen - released

Rico Richards - Port Vale, undisclosed

Josh Feeney - Huddersfield, loan

Kaine Kesler Hayden - Coventry, £3.5m

Philippe Coutinho - Vasco de Gama, undisclosed

Kortney Hause - released

Oliwier Zych - Rakow Czestochowa, loan

Kosta Nedeljkovic - RB Leipzig, loan

Louie Barry - Sheffield United, loan

Joe Gauci - Port Vale, loan

Jacob Ramsey - Newcastle, £43m

Lewis Dobbin - Preston, loan

Alex Moreno - Girona, undisclosed

Bournemouth transfers

In

Bafode Diakite - Lille - £35m

Djordje Petrovic - Chelsea, £25m

Adrien Truffert - Rennes, £14.4m

Ben Gannon Doak - Liverpool, £25m

Amine Adli - Bayer Leverkusen, £25m

Out

Illia Zabarnyi - PSG, £54.5m

Milos Kerkez - Liverpool, £40m

Dean Huijsen - Real Madrid, £50m

Jaidon Anthony - Burnley, £10m

Mark Travers - Everton, £4m

Daniel Jebbison - Preston, loan

Max Aarons - Rangers, loan

Joe Rothwell - Rangers, undisclosed

Neto - Botafogo, undisclosed

Dango Ouattara - Brentford, £42m

Alex Paulsen - Lechia Gdansk, loan

Brentford transfers

In

Michael Kayode - Fiorentina, £14m

Romelle Donovan - Birmingham, undisclosed

Caoimhin Kelleher - Liverpool, £18m

Antoni Milambo - Feyenoord, £18.8m

Jordan Henderson - Ajax, free

Dango Ouattara - Bournemouth, £42m

Out

Bryan Mbeumo - Manchester United, £71m

Christian Norgaard - Arsenal, £15m

Mark Flekken - Bayer Leverkusen, £11m

Ben Mee - released

Tony Yogane - Dundee, loan

Mads Roerslev - Southampton, undisclosed

Brighton transfers

In

Maxim De Cuyper - Club Brugge, £17.3m

Olivier Boscagli - PSV Eindhoven, free

Diego Coppola - Hellas Verona, £9m

Tom Watson - Sunderland, £10m

Yoon Doyoung - Daejeon Hana Citizen, undisclosed

Charalampos Kostoulas - Olympiacos, £31.4m

Nils Ramming - Eintracht Frankfurt, £725k

Out

Evan Ferguson - Roma, loan

Simon Adingra - Sunderland, £20.5m

Joao Pedro - Chelsea, £60m

Pervis Estupinan - AC Milan, £17.4m

James Beadle - Birmingham, loan

Valentin Barco - Strasbourg, undisclosed

Odel Offiah - Preston, £1.5m

Ibrahim Osman - Auxerre, loan

Mark O'Mahony - Reading, loan

Amario Cozier-Duberry - Bolton, loan

Kjell Scherpen - Union Saint-Gilloise, undisclosed

Eiran Cashin - Birmingham, loan

Kamari Doyle - Reading, loan

Malick Yalcouye - Swansea, loan

Abdallah Sima - Lens, £4m

Burnley transfers

In

Kyle Walker - Manchester City, £5m

Loum Tchaouna - Lazio, £12m.

Axel Tuanzebe - Ipswich, free

Quilindschy Hartman - Feyenoord, undisclosed

Bashir Humphreys - Chelsea, £10m

Jaidon Anthony - Bournemouth, £8m

Marcus Edwards - Sporting CP, £8.5m

Zian Flemming - Millwall, £7m

Max Weiss - Karlsruher, £4.2m

Jacob Bruun Larsen - Stuttgart, undisclosed

Lesley Ugochukwu - Chelsea, undisclosed

Martin Dubravka - Newcastle, undisclosed

Armando Broja - Chelsea, undisclosed

Out

James Trafford - Man City, £31m

Josh Brownhill - released

Nathan Redmond - released

Jonjo Shelvey - released

CJ Egan-Riley - Marseille, free

Andreas Hountondji - St. Pauli, loan

Han-Noah Massengo - Augsburg, undisclosed

Joe Westley - Dundee, undisclosed

Luca Koleosho - Espanyol, loan

Chelsea transfers

In

Jamie Gittens - Dortmund, £51.5m

Joao Pedro - Brighton, £60m

Liam Delap - Ipswich, £30m

Jorrel Hato - Ajax, £38.5m

Estevao Willian - Palmeiras, £29m

Dario Essugo - Sporting, £18.5m

Mamadou Sarr - RC Strasbourg, £12m

Kendry Paez - Independiente del Valle, £17.3m

Out

Kendry Paez - Strasbourg, loan

Djordje Petrovic - Bournemouth, £25m

Bashir Humphreys - Burnley, £10m

Dylan Williams - Burton, undisclosed

Marcus Bettinelli - Man City, undisclosed

Kepa Arrizabalga - Arsenal, £5m

Teddy Sharman-Lowe - Bolton, loan

Mathis Amougou - Strasbourg, undisclosed

Zak Sturge - Millwall, undisclosed

Noni Madueke - Arsenal, £52m

Caleb Wiley - Watford, loan

Mike Penders - RC Strasbourg, loan

Joao Felix - Al Nassr, £43.7m

Ishe Samuels-Smith - Strasbourg, £6.9m

Kiernan Dewsbury-Hall - Everton, £29m

Mamadou Sarr - Strasbourg, loan

Leo Castledine - Huddersfield, loan

Lesley Ugochukwu - Burnley, £23m

Marc Guiu - Sunderland, loan

Armando Broja - Burnley, £20m

Renato Veiga - Villarreal, £26m

Carney Chukwuemeka - Borussia Dortmund, £24m

Aaron Anselmino - Borussia Dortmund, loan

Alfie Gilchrist - West Brom, £1.2m

Brodi Hughes - AFC Wimbledon, loan

Christopher Nkunku - AC Milan, £36m

Crystal Palace transfers

In

Walter Benitez - PSV Eindhoven, free

Borna Sosa - Ajax, £3m

Out

Eberechi Eze - Arsenal, £67.5m

Rob Holding - Colorado Rapids, free

Joel Ward - released

Jeffrey Schlupp - Norwich, free

Louie Moulden - released

Owen Goodman - Huddersfield, loan

Joe Whitworth - Exeter, loan

Danny Imray - Blackpool, loan

David Ozoh - Derby, loan

Malcolm Ebiowei - Blackpool, undisclosed

Matheus Franca - Vasco da Gama, loan

Everton transfers

In

Charly Alcaraz - Flamengo, £12m

Thierno Barry - Villarreal, £27m

Mark Travers - Bournemouth, £4m

Adam Aznou - Bayern Munich, £10m

Kiernan Dewsbury-Hall - Everton, £29m

Jack Grealish - Man City, loan

Tom King - Wolves, undisclosed

Tyler Dibling - Southampton, £42m

Out

Neal Maupay - Marseille, undisclosed

Jenson Metcalfe - Bradford, undisclosed

Matthew Apter - Cardiff, free

Asmir Begovic - Leicester, free

Luke Butterfield - Chesterfield, free

Mason Holgate - Al-Gharafa, free

Zan-Luk Leban - NK Celje, free

Joao Virginia - Sporting CP, free

Ashley Young - Ipswich, free

Dominic Calvert-Lewin - Leeds, free

Billy Crellin - released

Abdoulaye Doucoure - released

Fulham transfers

In

Benjamin Lecomte - Montpellier, undisclosed

Out

Andreas Pereira - Palmeiras, £8.7m

Carlos Vinicius - released

Willian - released

Luca Ashby-Hammond - released

Callum Osmand - Celtic, released

Steven Benda - Millwall, loan

Leeds transfers

In

Anton Stach - Hoffenheim, £17.4m

Sebastiaan Bornauw - Wolfsburg, £5.1m

Lukas Nmecha - Wolfsburg, free

Jaka Bijol - Udinese, £15m

Gabriel Gudmundsson - Lille, £10m

Sean Longstaff - Newcastle, £12m

Lucas Perri - Lyon, £15.6m

Dominic Calvert-Lewin - Everton, free

Noah Okafor - AC Milan, £18m

James Justin - Leicester, £10m

Out

Josuha Guilavogui - released

Joe Snowdon - Swindon, free

Junior Firpo - released

Max Wober - Werder Bremen, loan

Mateo Joseph - Mallorca, loan

Patrick Bamford - released

Liverpool transfers

In

Milos Kerkez - Bournemouth, £40m

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, £116m

Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen, £29.5m

Giorgi Mamardashvili - Valencia, £29m

Hugo Ekitike - Eintracht Frankfurt, £79m

Armin Pecsi - Puskas Akademia, £1.5m

Freddie Woodman - Preston, free

Giovanni Leoni - Parma, £26m

Out

Darwin Nunez - Al Hilal, £56.6m

Trent Alexander-Arnold - Real Madrid, £10m

Caoimhin Kelleher - Brentford, £18m

Jarell Quansah - Bayer Leverkusen, £35m

Luis Diaz - Bayern Munich, £65m

Tyler Morton - Lyon, £15m

Nat Phillips - West Brom, £3m

Ben Gannon Doak - Liverpool, £25m

Vitezslav Jaros - Ajax, loan

Owen Beck - Derby, loan

Luca Stephenson - Dundee United, loan

Lewis Koumas - Birmingham City, loan

Manchester City transfers

In

Tijjani Reijnders - AC Milan, £46.3m

Rayan Ait Nouri - Wolves, £36m

Marcus Bettinelli - Chelsea, undisclosed

Rayan Cherki - Lyon, £34m

Sverre Nypan - Rosenborg, £12.5m

James Trafford - Man City, £31m

Out

Kevin De Bruyne - released, Napoli

Jacob Wright - Norwich, undisclosed

Scott Carson - released

Kyle Walker - Burnley, £5m

Divin Mubama - Stoke City, loan

Maximo Perrone - Como, loan

Jahmai Simpson-Pusey - Celtic, loan

Vitor Reis - Girona, loan

Max Alleyne - Watford, loan

Jack Grealish - Everton, loan

James McAtee - Nottingham Forest, £30m

Claudio Echeverri - Bayer Leverkusen, loan

Callum Doyle - Wrexham, £8m

Manchester United transfers

In

Bryan Mbeumo - Brentford, £71m

Matheus Cunha - Wolves, £62.5m

Diego Leon - Cerro Porteno, £7m

Benjamin Sesko - RB Leipzig - £73.7m

Out

Christian Eriksen - released

Jonny Evans - released

Victor Lindelof - released

Elyh Harrison - Shrewsbury, loan

Marcus Rashford - Barcelona, loan

Radek Vitek - Bristol City, loan

Ethan Wheatley - Northampton Town, loan

Jack Moorhouse - Leyton Orient, loan

Toby Collyer - West Brom, loan

Newcastle United transfers

In

Anthony Elanga - Nottingham Forest, £55m

Antonio Cordero - Malaga, free

Aaron Ramsdale - Southampton, loan

Malick Thiaw - AC Milan, £34.3m

Jacob Ramsey - Aston Villa, £43m

Out

Lloyd Kelly - Juventus, £20m

Jamal Lewis - released

Callum Wilson - West Ham, free

Sean Longstaff - Leeds, £12m

Martin Dubravka - Burnley, undisclosed

Odysseas Vlachodimos - Sevilla, loan

Matt Targett - Middlesbrough, loan

Nottingham Forest transfers

In

Dan Ndoye - Bologna, £34m

Igor Jesus - Botafogo, £10m

Cherif Yaya - Rio Ave, undisclosed

Jair Cunha - Botafogo, undisclosed

Angus Gunn - Norwich, free

Omari Hutchinson - Ipswich, £37.5m

James McAtee - Man City, £30m

Arnaud Kalimuendo - Rennes, £25m

Douglas Luiz - Juventus, loan with obligation to buy

Nicolo Savona - Juventus, £11.25m

Out

Anthony Elanga - Newcastle, £55m

Harry Toffolo - released

Jack Perkins - Northampton, undisclosed

Andrew Omobamidele - Strasbourg, undisclosed

Tyler Bindon - Sheffield United, loan

Ramon Sosa - Palmeiras, undisclosed

Ben Perry - Colchester, undisclosed

Lewis O'Brien - Wrexham, undisclosed

Matt Turner - Lyon, £6.5m

Sunderland transfers

In

Granit Xhaka - Bayer Leverkusen, £17.3m

Simon Adingra - Brighton, £20.5m

Habib Diarra - Strasbourg, £30m

Enzo Le Fee - Roma, £20m

Noah Sadiki - Union Saint-Gilloise, £17.5m

Reinildo Mandava - Atletico Madrid, free

Chemsdine Talbi - Club Brugge, £19m

Robin Roefs - NEC Nijmegen, £11.5m

Marc Guiu - Chelsea, loan

Omar Alderete - Getafe, undisclosed

Out

Tommy Watson - Brighton, £10m

Jobe Bellingham - Borussia Dortmund, £32m

Nathan Bishop - AFC Wimbledon, undisclosed

Adil Aouchiche - Aberdeen, loan

Tottenham transfers

In

Kevin Danso - RC Lens, £20.9m

Luka Vuskovic - Hajduk Split, £9.5m

Mathys Tel - Bayern Munich, £29.9m

Kota Takai - Kawasaki Frontale, £5m

Mohammed Kudus - West Ham, £55m

Joao Palhinha - Bayern Munich, loan

Xavi Simons - RB Leipzig, £51m

Out

Pierre-Emile Hojbjerg - Marseille, £17m

Mikey Moore - Rangers, loan

Fraser Forster - released

Sergio Reguilon - released

Alfie Whiteman - released

Damola Ajayi - Doncaster Rovers, loan

Alejo Veliz - Rosario Central, loan

Josh Keeley - Luton, £1m

Alfie Dorrington - Aberdeen, loan

Tyrese Hall - Notts County, loan

West Ham transfers

In

Jean-Clair Todibo - Nice, £35m

El Hadji Malick Diouf - Slavia Prague, £19m

Daniel Cummings - Celtic, free

Kyle Walker-Peters - Southampton, free

Callum Wilson - Newcastle, free

Mads Hermansen - Leicester City, £18m

Mateus Fernandes - Southampton, £42m

Soungoutou Magassa - Monaco, £17.3m

Out

Mohammed Kudus - Tottenham, £55m

Edson Alvarez - Fenerbahce, loan

Patrick Kelly - Barnsley, undisclosed

Sean Moore - Shelbourne, undisclosed

Aaron Cresswell - Stoke, free

Vladimir Coufal - Hoffenheim, free

Kamarai Swyer - Northampton, free

Michail Antonio - released

Lukasz Fabianski - released

Danny Ings - released

Kurt Zouma - released

Michael Forbes - Northampton, loan

Gideon Kodua - Luton, loan

Mason Terry - Braintree, loan

Wolves transfers

In

Fer Lopez - Celta, £21.3m

Jorgen Strand Larsen - Celta Vigo, undisclosed

Jhon Arias - Fluminense, £15m

David Moller Wolfe - AZ Alkmaar, £10m

Ladislav Krejci - Girona, loan

Out

Matheus Cunha - Man Utd, £62.5m

Rayan Ait Nouri - Man City, £36.3m

Goncalo Guedes - Real Sociedad, £5.2m

Nelson Semedo - released

Tommy Doyle - Birmingham, loan

Nasser Djiga - Rangers, loan

Boubacar Traore - Metz, loan

Pablo Sarabia - released, Al-Arabi

Craig Dawson - released

Chem Campbell - Stevenage, free

Chiquinho - Alverca, undisclosed

Tom King - Everton, undisclosed

Fabio Silva, Borussia Dortmund, £22.8m

