Transfer news: Summer transfer window 2025 | Premier League ins, outs and confirmed deals

The Premier League transfer window is open for the second time this summer.
An early transfer window for the Club World Cup ran from June 1-10. The main summer window reopened on June 16 and runs until Deadline Day on Monday September 1.
Check below for a comprehensive list of all the Premier League ins and outs from the 2025 summer transfer window and keep track of all the latest developments with our Transfer Centre blog.
Fees include potential add-ons.
Arsenal transfers
In
Kepa Arrizabalaga - Chelsea, £5m
Martin Zubimendi - Real Sociedad, £51m
Christian Norgaard - Brentford, £15m
Noni Madueke - Chelsea, £52m
Cristhian Mosquera - Valencia, £13m
Viktor Gyokeres - Sporting, £63.5m
Eberechi Eze - Crystal Palace, £67.5m
Out
Jorginho - Flamengo, free
Kieran Tierney - Celtic, free
Nuno Taveres - Lazio, £4.3m
Marquinhos - Cruzeiro, undisclosed
Takehiro Tomiyasu - released
Thomas Partey - released
Aston Villa transfers
In
Yasin Ozcan - Kasimpasa, undisclosed
Zepiqueno Redmond - Feyenoord, free
Marco Bizot - Brest, undisclosed
Modou Keba Cisse - LASK, undisclosed
Evann Guessand - Nice, £28m
Out
Modou Keba Cisse - LASK, loan
Enzo Barrenechea - Benfica, loan
Robin Olsen - released
Rico Richards - Port Vale, undisclosed
Josh Feeney - Huddersfield, loan
Kaine Kesler Hayden - Coventry, £3.5m
Philippe Coutinho - Vasco de Gama, undisclosed
Kortney Hause - released
Oliwier Zych - Rakow Czestochowa, loan
Kosta Nedeljkovic - RB Leipzig, loan
Louie Barry - Sheffield United, loan
Joe Gauci - Port Vale, loan
Jacob Ramsey - Newcastle, £43m
Lewis Dobbin - Preston, loan
Alex Moreno - Girona, undisclosed
Bournemouth transfers
In
Bafode Diakite - Lille - £35m
Djordje Petrovic - Chelsea, £25m
Adrien Truffert - Rennes, £14.4m
Ben Gannon Doak - Liverpool, £25m
Amine Adli - Bayer Leverkusen, £25m
Out
Illia Zabarnyi - PSG, £54.5m
Milos Kerkez - Liverpool, £40m
Dean Huijsen - Real Madrid, £50m
Jaidon Anthony - Burnley, £10m
Mark Travers - Everton, £4m
Daniel Jebbison - Preston, loan
Max Aarons - Rangers, loan
Joe Rothwell - Rangers, undisclosed
Neto - Botafogo, undisclosed
Dango Ouattara - Brentford, £42m
Alex Paulsen - Lechia Gdansk, loan
Brentford transfers
In
Michael Kayode - Fiorentina, £14m
Romelle Donovan - Birmingham, undisclosed
Caoimhin Kelleher - Liverpool, £18m
Antoni Milambo - Feyenoord, £18.8m
Jordan Henderson - Ajax, free
Dango Ouattara - Bournemouth, £42m
Out
Bryan Mbeumo - Manchester United, £71m
Christian Norgaard - Arsenal, £15m
Mark Flekken - Bayer Leverkusen, £11m
Ben Mee - released
Tony Yogane - Dundee, loan
Mads Roerslev - Southampton, undisclosed
Brighton transfers
In
Maxim De Cuyper - Club Brugge, £17.3m
Olivier Boscagli - PSV Eindhoven, free
Diego Coppola - Hellas Verona, £9m
Tom Watson - Sunderland, £10m
Yoon Doyoung - Daejeon Hana Citizen, undisclosed
Charalampos Kostoulas - Olympiacos, £31.4m
Nils Ramming - Eintracht Frankfurt, £725k
Out
Evan Ferguson - Roma, loan
Simon Adingra - Sunderland, £20.5m
Joao Pedro - Chelsea, £60m
Pervis Estupinan - AC Milan, £17.4m
James Beadle - Birmingham, loan
Valentin Barco - Strasbourg, undisclosed
Odel Offiah - Preston, £1.5m
Ibrahim Osman - Auxerre, loan
Mark O'Mahony - Reading, loan
Amario Cozier-Duberry - Bolton, loan
Kjell Scherpen - Union Saint-Gilloise, undisclosed
Eiran Cashin - Birmingham, loan
Kamari Doyle - Reading, loan
Malick Yalcouye - Swansea, loan
Abdallah Sima - Lens, £4m
Burnley transfers
In
Kyle Walker - Manchester City, £5m
Loum Tchaouna - Lazio, £12m.
Axel Tuanzebe - Ipswich, free
Quilindschy Hartman - Feyenoord, undisclosed
Bashir Humphreys - Chelsea, £10m
Jaidon Anthony - Bournemouth, £8m
Marcus Edwards - Sporting CP, £8.5m
Zian Flemming - Millwall, £7m
Max Weiss - Karlsruher, £4.2m
Jacob Bruun Larsen - Stuttgart, undisclosed
Lesley Ugochukwu - Chelsea, undisclosed
Martin Dubravka - Newcastle, undisclosed
Armando Broja - Chelsea, undisclosed
Out
James Trafford - Man City, £31m
Josh Brownhill - released
Nathan Redmond - released
Jonjo Shelvey - released
CJ Egan-Riley - Marseille, free
Andreas Hountondji - St. Pauli, loan
Han-Noah Massengo - Augsburg, undisclosed
Joe Westley - Dundee, undisclosed
Luca Koleosho - Espanyol, loan
Chelsea transfers
In
Jamie Gittens - Dortmund, £51.5m
Joao Pedro - Brighton, £60m
Liam Delap - Ipswich, £30m
Jorrel Hato - Ajax, £38.5m
Estevao Willian - Palmeiras, £29m
Dario Essugo - Sporting, £18.5m
Mamadou Sarr - RC Strasbourg, £12m
Kendry Paez - Independiente del Valle, £17.3m
Out
Kendry Paez - Strasbourg, loan
Djordje Petrovic - Bournemouth, £25m
Bashir Humphreys - Burnley, £10m
Dylan Williams - Burton, undisclosed
Marcus Bettinelli - Man City, undisclosed
Kepa Arrizabalga - Arsenal, £5m
Teddy Sharman-Lowe - Bolton, loan
Mathis Amougou - Strasbourg, undisclosed
Zak Sturge - Millwall, undisclosed
Noni Madueke - Arsenal, £52m
Caleb Wiley - Watford, loan
Mike Penders - RC Strasbourg, loan
Joao Felix - Al Nassr, £43.7m
Ishe Samuels-Smith - Strasbourg, £6.9m
Kiernan Dewsbury-Hall - Everton, £29m
Mamadou Sarr - Strasbourg, loan
Leo Castledine - Huddersfield, loan
Lesley Ugochukwu - Burnley, £23m
Marc Guiu - Sunderland, loan
Armando Broja - Burnley, £20m
Renato Veiga - Villarreal, £26m
Carney Chukwuemeka - Borussia Dortmund, £24m
Aaron Anselmino - Borussia Dortmund, loan
Alfie Gilchrist - West Brom, £1.2m
Brodi Hughes - AFC Wimbledon, loan
Christopher Nkunku - AC Milan, £36m
Crystal Palace transfers
In
Walter Benitez - PSV Eindhoven, free
Borna Sosa - Ajax, £3m
Out
Eberechi Eze - Arsenal, £67.5m
Rob Holding - Colorado Rapids, free
Joel Ward - released
Jeffrey Schlupp - Norwich, free
Louie Moulden - released
Owen Goodman - Huddersfield, loan
Joe Whitworth - Exeter, loan
Danny Imray - Blackpool, loan
David Ozoh - Derby, loan
Malcolm Ebiowei - Blackpool, undisclosed
Matheus Franca - Vasco da Gama, loan
Everton transfers
In
Charly Alcaraz - Flamengo, £12m
Thierno Barry - Villarreal, £27m
Mark Travers - Bournemouth, £4m
Adam Aznou - Bayern Munich, £10m
Kiernan Dewsbury-Hall - Everton, £29m
Jack Grealish - Man City, loan
Tom King - Wolves, undisclosed
Tyler Dibling - Southampton, £42m
Out
Neal Maupay - Marseille, undisclosed
Jenson Metcalfe - Bradford, undisclosed
Matthew Apter - Cardiff, free
Asmir Begovic - Leicester, free
Luke Butterfield - Chesterfield, free
Mason Holgate - Al-Gharafa, free
Zan-Luk Leban - NK Celje, free
Joao Virginia - Sporting CP, free
Ashley Young - Ipswich, free
Dominic Calvert-Lewin - Leeds, free
Billy Crellin - released
Abdoulaye Doucoure - released
Fulham transfers
In
Benjamin Lecomte - Montpellier, undisclosed
Out
Andreas Pereira - Palmeiras, £8.7m
Carlos Vinicius - released
Willian - released
Luca Ashby-Hammond - released
Callum Osmand - Celtic, released
Steven Benda - Millwall, loan
Leeds transfers
In
Anton Stach - Hoffenheim, £17.4m
Sebastiaan Bornauw - Wolfsburg, £5.1m
Lukas Nmecha - Wolfsburg, free
Jaka Bijol - Udinese, £15m
Gabriel Gudmundsson - Lille, £10m
Sean Longstaff - Newcastle, £12m
Lucas Perri - Lyon, £15.6m
Dominic Calvert-Lewin - Everton, free
Noah Okafor - AC Milan, £18m
James Justin - Leicester, £10m
Out
Josuha Guilavogui - released
Joe Snowdon - Swindon, free
Junior Firpo - released
Max Wober - Werder Bremen, loan
Mateo Joseph - Mallorca, loan
Patrick Bamford - released
Liverpool transfers
In
Milos Kerkez - Bournemouth, £40m
Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, £116m
Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen, £29.5m
Giorgi Mamardashvili - Valencia, £29m
Hugo Ekitike - Eintracht Frankfurt, £79m
Armin Pecsi - Puskas Akademia, £1.5m
Freddie Woodman - Preston, free
Giovanni Leoni - Parma, £26m
Out
Darwin Nunez - Al Hilal, £56.6m
Trent Alexander-Arnold - Real Madrid, £10m
Caoimhin Kelleher - Brentford, £18m
Jarell Quansah - Bayer Leverkusen, £35m
Luis Diaz - Bayern Munich, £65m
Tyler Morton - Lyon, £15m
Nat Phillips - West Brom, £3m
Ben Gannon Doak - Liverpool, £25m
Vitezslav Jaros - Ajax, loan
Owen Beck - Derby, loan
Luca Stephenson - Dundee United, loan
Lewis Koumas - Birmingham City, loan
Manchester City transfers
In
Tijjani Reijnders - AC Milan, £46.3m
Rayan Ait Nouri - Wolves, £36m
Marcus Bettinelli - Chelsea, undisclosed
Rayan Cherki - Lyon, £34m
Sverre Nypan - Rosenborg, £12.5m
James Trafford - Man City, £31m
Out
Kevin De Bruyne - released, Napoli
Jacob Wright - Norwich, undisclosed
Scott Carson - released
Kyle Walker - Burnley, £5m
Divin Mubama - Stoke City, loan
Maximo Perrone - Como, loan
Jahmai Simpson-Pusey - Celtic, loan
Vitor Reis - Girona, loan
Max Alleyne - Watford, loan
Jack Grealish - Everton, loan
James McAtee - Nottingham Forest, £30m
Claudio Echeverri - Bayer Leverkusen, loan
Callum Doyle - Wrexham, £8m
Manchester United transfers
In
Bryan Mbeumo - Brentford, £71m
Matheus Cunha - Wolves, £62.5m
Diego Leon - Cerro Porteno, £7m
Benjamin Sesko - RB Leipzig - £73.7m
Out
Christian Eriksen - released
Jonny Evans - released
Victor Lindelof - released
Elyh Harrison - Shrewsbury, loan
Marcus Rashford - Barcelona, loan
Radek Vitek - Bristol City, loan
Ethan Wheatley - Northampton Town, loan
Jack Moorhouse - Leyton Orient, loan
Toby Collyer - West Brom, loan
Newcastle United transfers
In
Anthony Elanga - Nottingham Forest, £55m
Antonio Cordero - Malaga, free
Aaron Ramsdale - Southampton, loan
Malick Thiaw - AC Milan, £34.3m
Jacob Ramsey - Aston Villa, £43m
Out
Lloyd Kelly - Juventus, £20m
Jamal Lewis - released
Callum Wilson - West Ham, free
Sean Longstaff - Leeds, £12m
Martin Dubravka - Burnley, undisclosed
Odysseas Vlachodimos - Sevilla, loan
Matt Targett - Middlesbrough, loan
Nottingham Forest transfers
In
Dan Ndoye - Bologna, £34m
Igor Jesus - Botafogo, £10m
Cherif Yaya - Rio Ave, undisclosed
Jair Cunha - Botafogo, undisclosed
Angus Gunn - Norwich, free
Omari Hutchinson - Ipswich, £37.5m
James McAtee - Man City, £30m
Arnaud Kalimuendo - Rennes, £25m
Douglas Luiz - Juventus, loan with obligation to buy
Nicolo Savona - Juventus, £11.25m
Out
Anthony Elanga - Newcastle, £55m
Harry Toffolo - released
Jack Perkins - Northampton, undisclosed
Andrew Omobamidele - Strasbourg, undisclosed
Tyler Bindon - Sheffield United, loan
Ramon Sosa - Palmeiras, undisclosed
Ben Perry - Colchester, undisclosed
Lewis O'Brien - Wrexham, undisclosed
Matt Turner - Lyon, £6.5m
Sunderland transfers
In
Granit Xhaka - Bayer Leverkusen, £17.3m
Simon Adingra - Brighton, £20.5m
Habib Diarra - Strasbourg, £30m
Enzo Le Fee - Roma, £20m
Noah Sadiki - Union Saint-Gilloise, £17.5m
Reinildo Mandava - Atletico Madrid, free
Chemsdine Talbi - Club Brugge, £19m
Robin Roefs - NEC Nijmegen, £11.5m
Marc Guiu - Chelsea, loan
Omar Alderete - Getafe, undisclosed
Out
Tommy Watson - Brighton, £10m
Jobe Bellingham - Borussia Dortmund, £32m
Nathan Bishop - AFC Wimbledon, undisclosed
Adil Aouchiche - Aberdeen, loan
Tottenham transfers
In
Kevin Danso - RC Lens, £20.9m
Luka Vuskovic - Hajduk Split, £9.5m
Mathys Tel - Bayern Munich, £29.9m
Kota Takai - Kawasaki Frontale, £5m
Mohammed Kudus - West Ham, £55m
Joao Palhinha - Bayern Munich, loan
Xavi Simons - RB Leipzig, £51m
Out
Pierre-Emile Hojbjerg - Marseille, £17m
Mikey Moore - Rangers, loan
Fraser Forster - released
Sergio Reguilon - released
Alfie Whiteman - released
Damola Ajayi - Doncaster Rovers, loan
Alejo Veliz - Rosario Central, loan
Josh Keeley - Luton, £1m
Alfie Dorrington - Aberdeen, loan
Tyrese Hall - Notts County, loan
West Ham transfers
In
Jean-Clair Todibo - Nice, £35m
El Hadji Malick Diouf - Slavia Prague, £19m
Daniel Cummings - Celtic, free
Kyle Walker-Peters - Southampton, free
Callum Wilson - Newcastle, free
Mads Hermansen - Leicester City, £18m
Mateus Fernandes - Southampton, £42m
Soungoutou Magassa - Monaco, £17.3m
Out
Mohammed Kudus - Tottenham, £55m
Edson Alvarez - Fenerbahce, loan
Patrick Kelly - Barnsley, undisclosed
Sean Moore - Shelbourne, undisclosed
Aaron Cresswell - Stoke, free
Vladimir Coufal - Hoffenheim, free
Kamarai Swyer - Northampton, free
Michail Antonio - released
Lukasz Fabianski - released
Danny Ings - released
Kurt Zouma - released
Michael Forbes - Northampton, loan
Gideon Kodua - Luton, loan
Mason Terry - Braintree, loan
Wolves transfers
In
Fer Lopez - Celta, £21.3m
Jorgen Strand Larsen - Celta Vigo, undisclosed
Jhon Arias - Fluminense, £15m
David Moller Wolfe - AZ Alkmaar, £10m
Ladislav Krejci - Girona, loan
Out
Matheus Cunha - Man Utd, £62.5m
Rayan Ait Nouri - Man City, £36.3m
Goncalo Guedes - Real Sociedad, £5.2m
Nelson Semedo - released
Tommy Doyle - Birmingham, loan
Nasser Djiga - Rangers, loan
Boubacar Traore - Metz, loan
Pablo Sarabia - released, Al-Arabi
Craig Dawson - released
Chem Campbell - Stevenage, free
Chiquinho - Alverca, undisclosed
Tom King - Everton, undisclosed
Fabio Silva, Borussia Dortmund, £22.8m
